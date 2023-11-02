Bursaspor, Trabzonspor formasıyla saldırıya uğrayan çocuğu ziyaret etti

Bursaspor Kulübü, üzerinde Trabzonspor forması olduğu için hakaret edilip yüzüne biber gazı sıkılan 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ı evinde ziyaret etti. Ziyarete kulüp yöneticileri, teknik direktör ve futbolcular katıldı. Ziyaretin ardından Yusuf Emir'e Bursaspor ve Trabzonspor formaları hediye edildi.

Bursaspor Kulübü, üzerinde Trabzonspor forması olduğu için hakaret edilip yüzüne biber gazı sıkılan 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ı evinde ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde üzerinde Trabzonspor forması olduğu için hakaret edilip yüzüne biber gazı sıkılan 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ı Bursa'daki evinde ziyaret etti.

Ziyarete 2. Başkan Metin Genç, Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu, Sportif Direktör Mustafa Gönden, Teknik Direktör Murat Sözkesen, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bursa'da böyle bir olayın yaşanması bizi çok üzdü. Şehrimizde iyilik, anlayış ve güzellik hakimdir, ancak nadiren de olsa böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu Bursa'ya gölge düşüremez. Bizler, Bursa'nın en büyük markası olan Bursaspor Kulübü olarak buradayız ve yanınızdayız. Yusuf Emir kardeşimizin her daim yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Ziyaretin ardından Yusuf Emir'e yeşil-beyazlı futbolcular imzaladığı Bursaspor ve Trabzonspor formalarını hediye etti. - BURSA