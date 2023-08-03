Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Gündüz Eleştirilere Tepki Gösterdi

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Gündüz, sosyal medyadan gelen eleştirilerden dolayı çok büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Benim dün çok moralim bozuldu. Bizi tanımadan yazıyorlar. Bu ne cüret? Köpekler istedi diye atlar ölmez!" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Gündüz antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündüz, "Sezon başında kongre olduktan ve Recep Başkan göreve geldikten sonra kendisiyle iletişim kurduk. Beni çağırdı, ben de geldim. 'Hocam bize yardımcı olur musun?' dedi. 60 yıllık Bursaspor'da, ben 41 yıldır bu kulübün içerisindeyim. Dolayısıyla bu kulübü çok iyi tanıyan ve kulübün içerisinden birisiyim. Her şeye çok hakim olduğumu düşünüyorum. Bu işi en iyi şekilde yapabileceğimizi, bu arkadaşlarla 14 maç çalıştığımızı ve onları çok iyi tanıdığımızı belirtmek istiyorum. 'Gel Yalçın, sana inanıyoruz' diyen hiç kimse çıkmadı. Sağ olsun başkan bize inandı, güvendi. 'Gel, saha içerisinde sorumluluk senindir' dedi ve biz de bu işe soyunduk" diye konuştu.

Transfer tahtası ile ilgili de konuşan Gündüz, "Transfer tahtası ile ilgili görüşmem oldu. Başkanla konuşmaların tamamında 'Hocam ben devre arasında tahtayı açacağım. Bunun için çalışıyorum' dedi. Düşüncesi bu. Oraya kadar getirmemiz lazım. Ama 8-9 tane transfer yapacağım da demiyor. 2-3 tane transfer olur. Bu çocuklara uyum sağlayacak, katkı koyacak adam alacağım diyor. Bana söylediği ve benimle paylaştığı bu" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un maç programı belli oldu

Hazırlık maçı programını açıklayan tecrübeli teknik adam, "15 gündür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 18 antrenman yaptık, 1 tane de hazırlık maçı yaptık. Zamanımız kısa. Lig maçı oynamamıza 23 günümüz kaldı. Ayın 6'sında Yıldırımspor'la oynayacağız. 13'ünde Kafkasspor'la karşılaşacağız. İki maç da Özlüce'de yapılacak. Ayın 16'sında da Kütahya'da Kütahyaspor'la oynayacağız. Eğer gerek görürsek ve organize edersen 20 Ağustos'ta da bir maç yapmayı düşünüyoruz. Son hazırlık maçını da oynayıp 27'sindeki lig maçına hazır hale gelmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz bunu hak etmiyoruz"

Sosyal medyadan gelen eleştirileri kabullenmeyen Yalçın Gündüz, şunları söyledi:

"Sosyal medya değişik bir mecra. Bize sıkıntı oluşturuyor. Dikkate almamaya çalışıyoruz ama üzülüyoruz. Hem bana hem başkana en ufak bir olumsuzluğu fırsata çevirerek saldırılmaya çalışıyorlar. 'Önce Recep Günay sen gideceksin sonra Yalçın Gündüz sen gideceksin' yazmışlar. Bursaspor başarılı olacaksa ben hemen giderim. Ben Bursasporluyum, koşa koşa giderim. Bursaspor'un gerçekleri var. Bunları görmemiz lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Bu takım lig maçına çıkmaz. Kaos ortamı oluşursa Allah korusun o noktaya gelir. Hazırlanıyoruz, transfer çalışmaları yapıldı, çocukları topladık, teknik kadromuzu oluşturduk, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde davranılması bizi etkiliyor. Biz bunu hak etmiyoruz."

"Köpekler istedi diye atlar ölmez!"

Eleştirilere sert tepki gösteren Yalçın Gündüz, "Büyük Bursaspor taraftarı kesinlikle yanlış anlamasın. İyi ve gerçek Bursasporlular da yanlış anlamasın. Şimdi söyleyeceğim şeyler, 'Önce sen gideceksin, sonra da Recep Günay gidecek' diyenlere. Her şeyi fırsata çevirip bize sallayanlara söyleyeceğim. Benim dün çok moralim bozuldu. Bizi tanımadan yazıyorlar. Bu ne cüret? Köpekler istedi diye atlar ölmez! Öyle bir Roman atasözü var. Bu sözlerle kapatıyorum" açıklamalarında bulundu. - BURSA