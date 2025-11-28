Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam: İkinci Yarının Gücüne Güveniyoruz

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, ara dönemin takıma fiziksel ve mental olarak önemli katkılar sağladığını, ikinci yarıda çok daha güçlü bir yapıyla sahada olacaklarını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek takımın genel durumunu bütün yönleriyle değerlendirdi. Tam, ara tatilin fiziksel toparlanma ve takım uyumu açısından kritik önem taşıdığını belirterek sakatlıkların büyük ölçüde azaldığını söyledi ve rakiplerdeki eksiklerin de yanıltıcı olabileceğini vurguladı.

Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Tahsin Tam, "Bu iki haftalık araya gerçekten ihtiyacımız vardı. Sakatlıklar, kadro derinliğindeki sıkıntılar ve uzun süre oynamamış oyunculara rağmen iyi sonuçlar aldık. Bu ara bize hem fiziksel gelişim hem de takım uyumu açısından çok ciddi katkı sağladı. Şu an sakat oyuncu yok denecek kadar az ve fiziksel kalite belirgin şekilde yükseldi. Rakiplerin eksiklerinin avantaj gibi görülmesini doğru bulmuyorum; böyle bir düşünce küçümsemeye yol açabilir ve bu durum bizim için tehlikeli olur" dedi.

Transfer planı ve ikinci yarıya bakış

Tam, bazı mevkilerde ciddi eksikler bulunduğunu söyleyerek ara transferde mutlaka takviyeler yapılacağını söyleyerek, "Bazı bölgelerde tek oyuncuyla devam ediyoruz. Sakatlık olsa devşirme çözümler üretmek zorunda kalacağız. Başkanımız bu konuda net; gereken takviyeler kesinlikle yapılacak ve kadro içi rekabet sağlanacak. İkinci yarıda mağlubiyet kelimesini konuşmak istemiyorum. Doğru yapılanmayı tamamladıktan sonra çok daha güçlü bir futbol ortaya koyacağız. Taraftarımızdan da destek bekliyorum; bazı oyuncular baskıdan etkileniyor. Sabırlı bir atmosfer olursa çok daha yüksek performans alırız. Bahis söylentileri ve dış etkenler geçen haftaki mağlubiyeti etkiledi ama bunu kendi içimizde kapattık. Oyunculara da söyledim; buradaki şampiyonluk başka hiçbir takımla kıyaslanamaz ve bu camiaya bırakılacak çok değerli bir hatıra olur" değerlendirmesinde bulundu. - BURSA