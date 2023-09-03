Bursaspor, Teknik Direktör Yalçın Gündüz ile yollarını ayırdı

Bursaspor, Teknik Direktör Yalçın Gündüz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden 'Teşekkürlerimiz' başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde:

"2. Başkanımız Metin Genç, yönetim kurulumuz ve Teknik Direktör Yalçın Gündüz arasında yapılan görüşme neticesinde Yalçın Gündüz ile karşılıklı olarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz." - BURSA