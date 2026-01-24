Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırdı
Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam ile olan sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Kulüp, Tam ve ekibine teşekkür etti.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz." denildi.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor