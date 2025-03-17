Bursaspor, Teknik Direktör Batalla ile Yollarını Ayırdı
Bursaspor Kulübü, Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Batalla'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.
Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Batalla'ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. - BURSA