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Bursaspor, Teknik Direktör Batalla ile Yollarını Ayırdı

Bursaspor, Teknik Direktör Batalla ile Yollarını Ayırdı
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Bursaspor Kulübü, Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Batalla'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Batalla'ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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