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Bursaspor taraftarı deprem bölgesinde

Spor Haberleri

Bursaspor taraftarı deprem bölgesinde

Bursaspor taraftar grubu Teksas, Bursa'daki görevini tamamlayarak deprem bölgesine gitti.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, Bursa'daki görevini tamamlayarak deprem bölgesine gitti.

Bursaspor'un vefakar taraftar grubu Teksas, Bursa'da üstüne düşen görevi yaparak deprem bölgesine gitti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 10'larca tırı depremzedeler için erzakla dolduran yeşil-beyazlı taraftar grubu, şimdi de deprem bölgesine giderek destek vermeye gitti. Kahramanmaraş'tan fotoğraf paylaşan Teksas, sosyal medya hesaplarından "Teksas Bursa'daki yardım toplama görevini tamamladı, deprem bölgesine intikal ediyor" açıklamasında bulundu. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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