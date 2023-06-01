Bursaspor Taraftar Grubu Teksas Arama Kurtarma Derneği'ni Kurdu

Bursaspor taraftar grubu Teksas, ' Teksas Arama Kurtarma Derneği'ni kurduğunu resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Derneğin kuruluş haberini sizlerle paylaşmanın buruk sevinci yaşıyoruz" denildi.

Teksas'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Değerli kamuoyu, dünden bugüne, deprem kuşağında yaşadığımız ve depreme dayanıksız yapılarda yaşayan milyonlarca insanımız olduğu gerçeği değişmedi. Yakın zamanda ülkece acı biçimde yüzleştiğimiz bu gerçek, hala hepimizin canına kast eden bir tehdit olarak önümüzde duruyor. 11 ilimizde yaşanan cehennemi yerinde görmüş ve haftalarını afet bölgesinde geçiren Teksaslılar olarak, 'Daha fazlasını yapabiliyor olmalıyız' diyerek çıktığımız yolda, Bursasporumuzun kuruluşunun 60. yıl dönümünü, depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımıza adıyor, bu anlamlı günde, Bursaspor Teksas Arama Kurtarma Derneği'nin (BTAK) kuruluş haberini sizlerle paylaşmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Derneğimizin resmi internet sitesi ve gönüllü katılım için kayıt formunu ilerleyen günlerde kamuoyunun erişimine de açmış olacağız. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun." - BURSA