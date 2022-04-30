Bursaspor son antrenmanını Manisa'da yaptı - Haberler

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Bursaspor son antrenmanını Manisa'da yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor son antrenmanını Manisa'da yaptı

Bursaspor, yarın saat 16.00'da oynayacağı Manisa FK maçının son antrenmanının Manisa Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yaptı.

MANİSA (İHA) - Bursaspor, yarın saat 16.00'da oynayacağı Manisa FK maçının son antrenmanının Manisa Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Manisa Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım antrenmanın son bölümünde tempolu koşular yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor, Spor Toto, Manisa, Spor, Haberler

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