Bursaspor, sıcak hava nedeniyle antrenmanı erteledi

Sıcak hava koşulları nedeniyle dün akşam antrenman yapamayan Bursaspor, bugün sabah yapılan çalışmayla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve MAS koşularıyla tamamlandı. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Sıcaktan dolayı dün akşam idman yapamayan Bursaspor'da hazırlıklar bu sabah yapılan çalışma ile devam etti.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular antrenmanı MAS koşularıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA