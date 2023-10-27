Bursaspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor'da Serik Belediyespor maçı hazırlıkları bugün Antalya'da yapılan antrenmanla tamamlandı. Yeşil-beyazlılar kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 11. haftasında deplasmanda konuk olacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını Antalya Mardan Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. - BURSA