Bursaspor, Şampiyon Kadrodan Tahir Babaoğlu ile Ayrıldı

Bursaspor, Şampiyon Kadrodan Tahir Babaoğlu ile Ayrıldı
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Bursaspor, 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yaşadığı kadroda yer alan futbolcu Tahir Babaoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı ve kendisine teşekkür etti.

Bursaspor, şampiyon kadroda yer alan Tahir Babaoğlu ile yollarını ayırdı.

Bursaspor, 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Tahir Babaoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuya teşekkür edildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Tahir Babaoğlu'na, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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