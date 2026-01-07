Bursaspor Salih Kavrazlı'yı renklerine bağladı

Bursaspor, Adana Demirspor'un genç yıldızı Salih Kavrazlı'yı kadrosuna katarak hücum hattına önemli bir takviye yaptı.

Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Adana Demirspor forması giyen genç futbolcu Salih Kavrazlı'yı renklerine bağladı.

23 yaşındaki oyuncu; kanat ve forvet bölgelerinde görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Hızı, bire birdeki etkinliği ve bitiriciliğiyle öne çıkan Salih Kavrazlı, futbol kamuoyunda oyun tarzı nedeniyle "prime Volkan Şen" benzetmesiyle anılıyor.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 resmi maçta 7 gol ve 1 asist üreten genç futbolcu, performansıyla takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Salih Kavrazlı'nın aynı zamanda Adana Demirspor'da takım kaptanlığı görevini üstlenmesi de liderlik özelliklerini ön plana çıkardı.

Bursaspor'un hücum rotasyonuna dinamizm katması beklenen Salih Kavrazlı transferinin, yeşil-beyazlı ekibin sezon hedefleri açısından önemli bir hamle olduğu değerlendiriliyor. - BURSA