Haberler

Bursaspor, sol kanat oyuncusu Salih Kavrazlı'yı transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Adana Demirspor'dan 23 yaşındaki futbolcu Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı. Başkan Enes Çelik, transfer hakkında sosyal medya hesabından olumlu mesajlar paylaştı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Adana Demirspor'dan Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.

Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil beyazlılar, Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan ve daha sonra Adana Demirspor'a geçen 23 yaşındaki Salih Kavrazlı ile anlaşma sağladı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de Kavrazlı'nın transferine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin kardeşim. Uzun yıllar bu armaya en iyi şekilde hizmet edeceğinden en ufak bir şüphem yok. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Spor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

Tuzağın adı Dilara! 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun'un eşi hakkında karar
Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu