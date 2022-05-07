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Bursaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek. 38 puanı bulunan yeşil-beyazlı takım, Süper Lig biletini kapan İstanbul ekibini mutlak mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Bursaspor yarın sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Timsah Park'ta oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Genç hakemin yardımcılığını Muhammet Yumak ve Oğuz Terzi yapacak. Dördüncü hakem ise Alpaslan Şen olacak. 38 puanı bulunan yeşil-beyazlı takım kümede kalma savaşı verirken, Süper Lig biletini alan Ümraniyespor ise prestij maçına çıkacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Ümraniyespor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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