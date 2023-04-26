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Bursaspor PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor PFDK'ya sevk edildi

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Isparta 32 Spor-Bursaspor maçı sonrası yeşil-beyazlılar 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Isparta 32 Spor- Bursaspor maçı sonrası yeşil-beyazlılar 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF 2. Lig'de bu hafta oynanan Isparta 32 Spor- Bursaspor maçı sonrası yeşil-beyazlı konuk takım PFDK'ya sevk edildi. Bursa ekibinin deplasmanda Isparta 32 Spor'la oynadığı ve tamamı dostluk görüntüleriyle geçen maçın ardından böyle bir sevkin yaşanması camia tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nün 23.04.2023 tarihinde oynanan Isparta 32 Spor-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Bursaspor Isparta Spor Spor Haberler

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