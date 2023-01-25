Bursaspor PFDK'ya sevk edildi Spor Haberleri Bursaspor, sahasında oynadığı ve 1-1 sonuçlanan Afyonspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Bursaspor, sahasında oynadığı ve 1-1 sonuçlanan Afyonspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Bursaspor, sahasında oynadığı Afyonspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bursaspor Kulübü'nün 22.01.2023 tarihinde oynanan Bursaspor - Afyonspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü antrenörü Cemal Ayyıldız'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36 maddesi uyarınca 23.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Futbol Spor Haberler

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