Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile Devam Kararı Aldı

Bursaspor Kulübü, iki gün önce yollarını ayırdığı Pablo Martin Batalla ile devam kararı aldıklarını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Değerli Bursaspor Ailesi, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz" denildi. - BURSA