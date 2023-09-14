Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçının taktik provasını yaptı
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Nazilli Belediyespor maçı için taktik provasını gerçekleştirdi. Antrenman, antrenör Nedim Vatansever gözetiminde yapıldı.
Bursaspor, bugünkü çalışmasında Nazilli Belediyespor maçının taktik provasını yaptı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde topa sahip olma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA