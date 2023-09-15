Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor bugün yaptığı taktik idmanla birlikte Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı kafile öğle yemeği sonrası yola çıkacak. Maç yarın saat 16.30'da oynanacak.

TFF 2. Lig'in 4. haftasında yarın Nazilli Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar tamamlandı. Yeşil-beyazlı takım bugün yaptığı antrenör Nedim Vatansever yönetiminde yaptığı idmanında bütününde taktik çalıştı. Vatansever de kafasındaki 11'i iyice şekillendirmek için büyük çaba sarf etti. Bursaspor kafilesi bugün öğle yemeği sonrası kara yoluyla Aydın'a geçecek ve maç saatini bekleyecek. Nazmi Belediyespor-Bursaspor maçı yarın saat 16.30'da oynanacak. - BURSA