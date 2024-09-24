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Bursaspor, Muşspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor, Muşspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Bursaspor, sahasında Muşspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam antrenmanı ile başladı. I·dman ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve dar alan oyunları ile devam etti.

Bursaspor'da Muşspor maçı hazırlıkları bu akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı.

Bursaspor, sahasında Muşspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde dar alan oyunları oynadı. Ergene Velimeşe Spor maçında görev alan oyuncular, yenileme çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlı takım, Muşspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor Antrenman Futbol bursa Yaşam Spor

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