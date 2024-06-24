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Bursaspor, Mehmet Yiğit ve Furkan Sakı ile prensip anlaşmasına vardı

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TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor Kulübü, Mehmet Yiğit ve Furkan Sakı ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, Mehmet Yiğit ve Furkan Sakı ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, transferde hız kesmiyor. Yeşil-beyazlı takım bugün de iki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Bursaspor Kulübü ilk transfer açıklamasında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Yiğit ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Yiğit'ten sonra Furkan Sakı'yı da açıklayan yeşil-beyazlı kulüp, şu sözlerle kamuoyuna duyurda bulundu:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Furkan Sakı ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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