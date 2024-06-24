Bursaspor, Mehmet Yiğit ile Prensip Anlaşmasına Vardı
TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, deneyimli futbolcu Mehmet Yiğit ile prensipte anlaşma sağladı. Savunmada görev yapan 33 yaşındaki oyuncu, son olarak Şanlıurfaspor forması giymişti.
TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, deneyimli futbolcu Mehmet Yiğit ile prensipte anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 33 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
Savunmada görev yapan Mehmet Yiğit, son olarak Şanlıurfaspor forması giymişti.