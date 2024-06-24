Bursaspor, Mehmet Yiğit ile Prensip Anlaşmasına Vardı

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, deneyimli futbolcu Mehmet Yiğit ile prensipte anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 33 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Savunmada görev yapan Mehmet Yiğit, son olarak Şanlıurfaspor forması giymişti.