Nesine 2. Lig: Bursaspor: 2 Mardin 1969 Spor: 0

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Bursaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Esra Arıkboğa, Sabri Üstünel

Bursaspor: Kerem Matışlı, Talha Yünkuş (Hamza Gür dk. 73), Taha Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Rahmetullah Berişbek, Soner Aydoğdu (Musa Çağıran dk. 78), Sefa Narin, Halil Akbunar (Musa Çağıran dk. 72), Salih Kavrazlı (Ertuğrul İdris Furat dk. 46), İlhan Depe, Emir Kaan Gültekin (Baran Başyiğit dk. 85)

Teknik Direktör: Mustafa Er

Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Abdullah Aydın (Mertan Caner Öztürk dk. 82), Mücahit Can Akçay, Şahverdi Çetin (Bünyamin Balat dk. 67), Ahmet Ülük (Mert Miraç Altıntaş dk. 46), Mustafa Şengül (Berkay Doğan dk. 59), Miraç Acer, Melih İnan (Mehmet Manış dk. 59), Barış Sağır

Teknik Direktör: Bülent Akan

Goller: Ertuğrul İdris Furat (dk. 52), Baran Başyiğit (dk. 88) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Halil Akbunar, Alperen Babacan, Soner Aydoğdu, Hakkı Türker (Bursaspor), Yalçın Kılınç, Abdullah Aydın (Mardin 1969 Spor) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
