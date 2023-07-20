Bursaspor Lisans Alamıyor: Başkan Günay Sessizliğe Büründü

Bursa spor yönetiminin dün yaptığı 'Lisans alamıyoruz' açıklaması bir anda spor gündemini karıştırdı. 'Bursaspor liglere katılamıyor' haberlerine neden olan açıklama sonrası Başkan Recepi Günay sessizliğe bürünürken, böyle bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un lisans alamaması ile ilgili olarak dikkat çeken yorumlar yapıldı. Yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı Recep Günay ve yönetimi, adaylığa göz kırpan Ali Ay'la ilgili resmi siteden açıklama yayınladı. Günay yönetimi, Ali Ay döneminde yapılan hataları açıklarken, kulübün de bu nedenlerden dolayı lisans alamadığı vurgulandı.

57 milyon liralık ödeme lazım

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzün eski dönem başkanlarından Ali Ay'dan kaynaklanan ve CAS'a ödenmesi gereken transferlerin listesinin toplam maliyeti bugünkü kurla 57 milyon liradır. Kulübümüzün aldığı transfer yasağının bu dönemden kaynaklı olduğu aşikardır. Ayrıca kulübümüz yapılan bu yanlış hamleler dolayısıyla lisans alamamaktadır."

Recep Günay açıklama yapmıyor

Bu açıklamanın ardından ülke spor gündeminde, 'Bursaspor'un liglerde mücadele edemeyeceği' yönünden haberler çıktı. Başkan Recep Günay ve yönetimi bu konu hakkında sessiz kalırken, durumun da böyle olmadığı anlaşıldı. Bursaspor Kulübü lisans dahi alamasa bulunduğu TFF 2. Lig'e puan silme cezası ile başlayacak. Gerekli itirazları yapan Bursaspor Kulübü'nün bu durumla da karşılaşmasının zor olduğu belirtiliyor. Spor dünyasına bomba gibi düşen bu haberlerle ilgili açıklama yapmayan Başkan Recep Günay ve yönetimi, taraftarlarca eleştiriliyor.

Öte yandan İHA muhabirine açıklama yapan Bursaspor Genel Kurul Üyesi Merih Ayder, İstanbul medyasında çıkan haberlerin hatalı olduğunu belirterek, "Bu sıkıntı Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kulüplerin tamamını kapsıyor. Temmuz ayı sonuna kadar Bursaspor'un yapılandırılmış ve 31 Temmuz 2023 tarihinde ödenmesi gereken 17 milyon lira vergi borcu var. Bunun ödenmesi gerekiyor. Ödenmediği takdirde yapılandırma bozulacağından ve Vergi Dairesi ile SGK'dan borcu yoktur yazısı alınamayacağı için Türkiye Futbol Federasyonu'na verilmesi gereken borcu yoktur kağıdı verilemeyecek. Eğer bu verilemezse Bursaspor'a ulusal lisans verilemeyeceği Futbol Federasyonu'nun yönetmeliğinde vardır. Ancak lisans cezası verilmeyebilir. Yaptırımlar arasında puan silme cezası ile lige almama yaptırımları da vardır. Bu konu Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi inisiyatifinde olup çoğu zaman süre verilerek borçların ödenmesi istenmektedir. En sonunda puan silme de dahil yaptırımlar devreye alınır. Geçen yıl 5-6 futbol takımı 3 puan silme cezası almıştır. Kaldı ki vergi ödemeyle alakalı son tarihe de zaman vardır. Bursaspor Başkanı Recep Günay TFF yetkililerinden randevu istemiştir. İstanbul'da görüşmeye gitmiştir. Mali kriterler çok zorlaştığı için bu sıkıntı tüm futbol kulüplerinin sıkıntısıdır" dedi. - BURSA