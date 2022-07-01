Bursaspor Kulübü: 'Yadigar formalarımız açık arttırmaya çıkıyor'

Bursaspor Kulübü, 2022-2023 sezonunda giyeceği 'Yadirgar' formalarını özel seri halinde açık arttırmaya çıkartıyor.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Özel seri 'Yadigar' formalarımız açık arttırmaya çıkıyor! 2022-2023 sezonunda, tarihimizde son kez mücadele etmeyi ümit ettiğimiz bu ligde; biz yüzümüzü şehre dönüyor, şehirden de takımına desteklerini bekliyoruz. Bu sezonki "Yazıcı, Şampiyon ve Timsah" formalarımızın her birinden yalnızca 16 adet üretilen özel seri "Yadigar" formalarımız siz Büyük Bursaspor Taraftarımıza sunuyoruz. En büyük sevdamız Bursaspor'umuz için tüm şehrimizi bu formalar için açık arttırmaya davet ediyoruz. "Yadigar" formalarımız açık arttırma usulü ile 16.000 TL'den satışa çıkacaktır ve temmuz ayının 16. günü saat 16.16'da son bulacaktır. Birlik ve beraberliğimizin katlanarak çoğalacağı bu günlerde "Annemden, abimden, babamdan Yadigar!" dediğimiz formalarımız bursaspor.org.tr/yadigar adresinde sizleri bekliyor!"

(Barış Yalım - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor