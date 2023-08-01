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Bursaspor Kulübü Vergi Borcu ve Limak Ödemelerini Gerçekleştirdi

Spor Haberleri

Bursaspor Kulübü, yapılandırılan vergi borcu ve Limak'a yapılması gereken ödemeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bursaspor Kulübü, yapılandırılan vergi borcu ve Limak'a yapılması gereken ödemeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bursaspor yönetimi herkesin merakla beklediği ödemeleri gerçekleştirdi. Yapılandırılan vergi borcu ile Limak'a yapılması gereken ödemelerle ilgili resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz bugün Vergi Daireleri 7440 yapılandırmasının 2 taksidini ve Limak'a yapılması gereken ödemelerini gerçekleştirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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