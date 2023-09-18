Bursaspor Kulübü Usulsüz Şekilde Devredilen Taşınmazlar İçin Mahkeme Kararı Aldı

Bursaspor Kulübü, usulsüz şekilde devredilen ve şu anki değeri 30 milyon Dolar olan taşınmazların tapu kayıtlarına tedbir konulduğunu duyurdu. Kulüp, taşınmazların tekrar kazandırılması için yargılamaların devam ettiğini ve Bursaspor'un hakkını savunmak için adımlar atılacağını belirtti.

Bursaspor Kulübü, 'kamuoyuna duyuru' başlığıyla yaptığı açıklamada, usulsüz şekilde devredilen ve şu anki değeri 30 milyon Dolar olan taşınmazların, yapılan şikayetler üzerine mahkemece alınan kararla tapu kayıtlarına tedbir konulduğunu duyurdu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Recep Günay yönetimindeki Yönetim Kurulumuzun çalışmaları neticesinde kulübe ait bir kısım taşınmazların geçmiş yönetimler döneminde Genel Kuruldan onay alınmaksızın usulsüz şekilde devredildiğinin tespit edilmesinin ardından, bugünkü toplam değerleri yaklaşık 30 Milyon Dolar (USD) olan taşınmazlarla ilgili açılan davalarda toplam yaklaşık 30.000 m2 yüzölçümüne sahip farklı niteliklerdeki taşınmazlara ilişkin olarak Mahkemece İhtiyati Tedbir kararı verilmiş ve tapu kayıtlarına tedbir konulmuştur. İş bu taşınmazların kulübümüze tekrar kazandırılmasına ilişkin olarak yargılamalar devam etmekte olup Bursaspor'un hakkını savunmak üzere somut adımların atılmaya devam edileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız" - BURSA