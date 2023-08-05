Bursaspor Kulübü Transfer Yasağı Kış Döneminde Sona Ereceğini Açıkladı

Bursaspor Kulübü, transfer yasağının kış transfer döneminde sona ereceğini ve transfer tahtasının açılması için ödenmesi gereken toplam rakamın 203 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulüp ayrıca borçların hangi dönemde yapıldığına dair liste yayımladı.

Bursaspor Kulübü, transfer yasağının kış transfer döneminde sona ereceğini açıklayarak, "Transfer tahtasının açılması için ödenmesi gereken toplam rakam 203 milyon TL'dir" ifadelerini kullandı. Kulüp ayrıca bu borçların hangi dönemde yapıldığına dair de liste yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz bilindiği üzere geçtiğimiz sezon FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı almış, transfer tahtası ise farklı dönemlerde yapılan borçlar sebebiyle kapanmıştır. Kulübümüzün kış transfer döneminde FIFA'dan aldığı yasak sona erecek ancak transfer tahtasının açılması için ödemesi gereken toplam rakam 203.209.735 TL'dir. Aşağıdaki tabloda transfer borçlarının hangi dönemlerde yapıldığı belirtilmiştir." - BURSA