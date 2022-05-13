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Bursaspor Kulübü, Soma faciasını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor Kulübü, Soma faciasını unutmadı

Bursaspor Kulübü, 8 yıl önce yaşanan Soma faciasını unutmadı.

SOMA, MANİSA (İHA) - Bursaspor Kulübü, 8 yıl önce yaşanan Soma faciasını unutmadı. Yeşil-beyazlılar, hayatını kaybeden madencileri rahmetle andı.

Bursaspor Kulübü, Soma faciasını unutmadı. 8 yıl önce yaşanan kazanda birçok madenci hayatını kaybetmiş, Türkiye adeta yasa boğulmuştu. Bursaspor Kulübü, o günü unutmayarak şu mesajı yayımladı: "8 yıl önce Soma'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyoruz." - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor, Soma, Spor, Haberler

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