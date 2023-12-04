Bursaspor Kulübü'nden Gemlik'teki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Bursaspor Kulübü, Gemlik merkezli 5.1 şiddetindeki depremle ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı. Şehirde can ve mal kaybının olmaması temennisinde bulunan kulüp, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bursaspor Kulübü, Gemlik merkezli 5.1 şiddetindeki depremle ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarında yer alan geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verildi: "Şehrimizde meydana gelen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - BURSA