Bursaspor'dan Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı

Güncelleme:
Bursaspor Kulübü, Filistin'deki katliama 'dur' demek amacıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vatandaşları davet etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun. Filistin için, Gazze için, adalet için, insanlık için oradayız. Sinmiyoruz, susmuyoruz, vazgeçmiyoruz."




