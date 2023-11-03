Bursaspor Kulübü, Kırşehir FSK maçının biletlerinde indirime gitti

Bursaspor Kulübü, bilet fiyatlarında yüzde 25 indirim yaptı. Kırşehir FSK maçının en ucuz bileti 100 TL'den 75'e indi.

Bursaspor Kulübü, TFF 2. Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Kırşehir FSK maçının bilet fiyatlarını açıkladı. 5 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu'nda oynanacak olan maçın bilet fiyatlarında indirime gidildi. Bugün saat 13.00 itibariyle satışa çıkacak olan biletlerin en ucuzu 100 TL'den 75'e indirildi.

Bilet fiyatları şu şekilde:

"Güney Kale Arkası Tribünü: 75 TL, Doğu Üst Tribünü: 125 TL, Doğu Alt Tribünü: 150 TL, VIP Tribünü: 250 TL, Batı Alt Tribünü: 300 TL, 1963 Tribünü: 400 TL" - BURSA