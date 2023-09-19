Bursaspor Kulübü Gaziler Günü'nü kutladı
Bursaspor Kulübü, Gaziler Günü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Mesajda, vatan müdafaası için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimiz başta olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilerimiz saygıyla anıldı.
Bursaspor Kulübü, Gaziler Günü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Bursaspor'un sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Vatan müdafaası için canını hiç düşünmeden ortaya koyan kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor