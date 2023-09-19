Bursaspor Kulübü Gaziler Günü'nü kutladı

Bursaspor Kulübü, Gaziler Günü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Mesajda, vatan müdafaası için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimiz başta olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilerimiz saygıyla anıldı.