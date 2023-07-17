Bursaspor Kulübü Basın Mensuplarını Kulübe Sokmama Kararı Aldı

Bursaspor Kulübü, internet sitesinde çalışan basın mensuplarını kulübe sokmama kararı aldı. Sadece ajanslar, gazeteler ve televizyonlar antrenman, sponsorluk, bilgilendirme ve basın toplantılarına alınacak.

Bursaspor Kulübü, internet sitesinde çalışan basın mensuplarını kulübe sokmama kararı aldı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Değerli basın mensupları; bugünden itibaren antrenman, sponsorluk, bilgilendirme ve basın toplantılarına sadece ajanslar, gazeteler ve televizyonlar alınacaktır. Ayrıca kulübümüz ile ilgili asılsız haber yapan kuruluşlar asla kulübümüze alınmayacaktır. İsimlerinde kulübümüzün adını geçiren internet siteleri hakkında eğer isim değişikliğine gitmezlerse adli işlem başlatılacaktır" denildi. - BURSA