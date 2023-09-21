Bursaspor Kulübü, Altınordu maçının yayınlanmayacağını açıkladı

Bursaspor Kulübü, taraftarını stadyuma çekebilmek için Altınordu maçının her hangi bir kanaldan yayınlanmayacağını duyurdu. Tüm taraftarlar maça gelerek takımlarını desteklemeye davet edildi.

Bursaspor Kulübü, taraftarını stadyuma çekebilmek için Altınordu maçının her hangi bir kanaldan yayınlanmayacağını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Ligin 5. haftasında sahamızda konuk edeceğimiz Altınordu maçı hiçbir mecra tarafından canlı olarak yayınlanmayacaktır. Tüm taraftarlarımızı Cumartesi günü saat 16: 00'da takımımızı desteklemeye davet ediyoruz." - BURSA