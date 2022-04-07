Bursaspor Kocaelispor maçı biletleri satışa çıktı - Haberler

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Bursaspor Kocaelispor maçı biletleri satışa çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor Kocaelispor maçı biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Kocaelispor maçının biletleri satışa çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Kocaelispor maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 5 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Ayrıca mücadele kadınlara ve 18 yaş altı çocuklara ücretsiz olacak.

Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren Bursaspor - Kocaelispor maçının biletleri satışa çıktı. 10 Nisan Pazar günü oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları 5 TL'den başlıyor. Mücadele kadınlara ve 18 yaş altı çocuklara ücretsiz olacak

Timsah Park'ta 20.30'da başlayacak olan kritik müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL

Kuzey Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL

Doğu Üst Tribünü: 10,00 TL

Doğu Alt Tribünü: 15,00 TL

Batı Alt Tribünü: 50,00 TL

VIP 1. Balkon Tribünü: 100,00 TL

1963 Tribünü: 150,00 TL - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türk Lirası, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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