Bursaspor, TFF 2. Lig'in 12. haftasında sahasında ağırlayacağı Kırşehir FSK maçı için hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Bursaspor, Kırşehir FSK maçı için hazır

Bursaspor'da yarın oynanacak olan Kırşehir FSK maçı hazırlıkları tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde maç saatine kadar kampa girdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 12. haftasında sahasında ağırlayacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde pas oyunları oynayan futbolcular, idmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı.

Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA