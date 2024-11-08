Üye Girişi
Haberler

Bursaspor, Kırşehir FSK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, Kırşehir FSK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, Kırşehir FSK ile oynayacağı maç öncesinde Bursa'daki son idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetimindeki takım, antrenman sonrası öğle saatlerinde Kırşehir'e hareket edecek.

Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıkları kapsamında Bursa'daki son idmanının sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Taktik idman yapan yeşil-beyazlı takım, bugün Kırşehir'e hareket edecek.

Bursaspor, deplasmanda Kırşehir FSK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı.

Yeşil-beyazlı takım, öğle saatlerinde Kırşehir'e hareket edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi

Ebru'ya ödenen paraya itirazı var

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı

Bakanlık avukatlarının ısrarı, mahkeme başkanını kızdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ICARDI FUTBOLU BIRAKIYOR MU? Mauro Icardi nasıl sakatlandı, sağlık durumu ne? ICARDI SAKATLANMA ANI (VİDEO) Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak? ICARDI SAKATLANDI MI? Icardi sezonu kapattı mı, ne zaman maça çıkacak? Icardi ve Simge Sağın sevgili mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.