Bursaspor, TFF 2. Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Kırşehir FSK maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Bugün salonda yapılan idmanda futbolcular kuvvet çalışmaları yaptı.

Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor'da Kırşehir FSK maçı hazırlıkları bugün salonda yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 12. haftasında sahasında ağırlayacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışmaları yaptı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA