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Bursaspor Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Sabah yapılan idmanın ardından yeşil-beyazlılar, kara yoluyla Kırklareli'ne hareket edecek.