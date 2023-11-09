Bursaspor, TFF 2. Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar taktik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bursaspor, Kırklarelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor'da, Kırklarelispor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA