Bursaspor, Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Karacabey Belediye Spor maçının hazırlıklarına başladı. İdman, Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirildi.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Karacabey Belediye Spor maçının hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde rondo çalışmaları ve MAS koşuları yapan futbolcular, antrenmanı 6'ya 6 dar alan oyunlarıyla tamamladı. Dünkü Yeni Mersin İdman Yurdu maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı.
Bursaspor hazırlıklarına 30 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor