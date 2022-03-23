Bursaspor kalecisi Erhan Erentürk ameliyat oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor kalecisi Erhan Erentürk ameliyat oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor kalecisi Erhan Erentürk ameliyat oldu

Bursaspor'un başarılı file bekçisi Erhan Erentürk'ün sol el parmağından ameliyat olduğu açıklandı.

ANTALYA (İHA) - Bursaspor'un başarılı file bekçisi Erhan Erentürk'ün sol el parmağından ameliyat olduğu açıklandı.

Bursaspor'dan kaleci Erhan Erentürk'ün sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Sakatlığı bulunan futbolcumuz Erhan Erentürk, başarılı bir ameliyat geçirdi. Futbolcumuzun Ocak ayında yapılan Antalya kampımızda sol el 4. Parmak pif ekleminde çıkıklı kırık yaralanması oluşmuştur. 15 Mart 2022 tarihinde yapılan muayenesinde sakatlığının geçmediği, kırığın kapanmadığı ve eklem çıkıklığının devam ettiği görülmüş ve futbolcumuzun parmağını daha sağlıklı kullanabilmesi adına ameliyat olmasına karar verilmiştir. Erhan Erentürk, bugün sabah saatlerinde başarılı bir 'parmak kırığı ameliyatı' geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavisine devam edilecek, sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacaktır. Erhan Erentürk'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve en kısa zamanda yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor, Antalya, Ocak, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title