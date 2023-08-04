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Bursaspor, kaleci Talha Yakın ile anlaştı

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Bursaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren kaleci Talha Yakın'la anlaşma sağladığını duyurdu. Genç futbolcunun yeni sezonda başarılı olması temenni edildi.

Bursaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren kaleci Talha Yakın'la anlaştığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Genç futbolcumuz Talha Yakın ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve Talha Yakın'a hayırlı olmasını umar, yeni sezonda başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Genç file bekçisinin sözleşmesi 31 Mayıs 2023'te sona ermişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor Spor Haberler

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