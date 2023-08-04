Bursaspor, kaleci Talha Yakın ile anlaştı

Bursaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren kaleci Talha Yakın'la anlaştığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Genç futbolcumuz Talha Yakın ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve Talha Yakın'a hayırlı olmasını umar, yeni sezonda başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Genç file bekçisinin sözleşmesi 31 Mayıs 2023'te sona ermişti. - BURSA