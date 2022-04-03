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Bursaspor kalan 8 maçının 5'ini evinde oynayacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor kalan 8 maçının 5'ini evinde oynayacak

Ankara Keçiörengücü yenilgisi sonrası 28 puanda kalan Bursaspor, son 8 maçının 5'inin evinde oynayacak.

ANKARA (İHA) - Ankara Keçiörengücü yenilgisi sonrası 28 puanda kalan Bursaspor, son 8 maçının 5'inin evinde oynayacak. Yeşil-beyazlı takım iç saha avantajını kullanmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne mağlup olan Bursaspor, 28 puanda kaldı. Ateş hattında kalan yeşil-beyazlı takımın önünde 8 maçı kaldı. Bursaspor bu 8 maçın 5'ini Timsah Park'ta oynayacak. Bursa ekibi, evinde oynayacağı 5 maçı da kazanarak ligde kalmayı hedefliyor.

Bursaspor'un kalan maçları şöyle:

"Kocaelispor, İstanbulspor (D), Gençlerbirliği, Denizlispor, Manisa FK (D), Ümraniyespor, Bandırmaspor (D), Menemenspor." - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Bursaspor, Ankara, Spor, Haberler

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