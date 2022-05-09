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Bursaspor kalan 2 maçı kazanırsa ligde kalıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor kalan 2 maçı kazanırsa ligde kalıyor

Spor Toto 1. Lig'de tutunma mücadelesi veren ve son 4 maçından 10 puan çıkaran Bursaspor, kalan 2 maçında Bandırmaspor ve Menemenspor'u mağlup etmesi halinde rakiplerinin aldığı skorlara bakmadan ligde kalmayı garantileyecek.

Spor Toto 1. Lig'de tutunma mücadelesi veren ve son 4 maçından 10 puan çıkaran Bursaspor, kalan 2 maçında Bandırmaspor ve Menemenspor'u mağlup etmesi halinde rakiplerinin aldığı skorlara bakmadan ligde kalmayı garantileyecek.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Bursaspor'da moraller yerine geldi. Uzun süre ligin dibine demir atan yeşil-beyazlı takım, son 4 maçtan 10 puan hanesine yazdırmayı başardı. Halen ateş hattında bulunan Bursaspor, 41 puanla 16. sırada yer alıyor. Bursa ekibi, kalan 2 maçından galip ayrılması halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan ligde kalmayı garantileyecek.

Bursaspor rakiplerinin alacağı skorlara bakmayacak

Bursaspor, ligin 37. haftasında Bandırmaspor deplasmanına giderken, son hafta da Timsah Park'ta Menemenspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı takım, 2 maçı da kazanması durumunda puanını 47'ye yükseltecek. Üst sırasında yer alan Altınordu ve Boluspor'un son hafta birbirleriyle karşılaşacak olması Bursaspor'un işine yarıyor. Çıkabilecek herhangi bir sonuçta yeşil-beyazlılar, bir üst basamağa ilerliyor ve ligde kalıyor. Aynı puanda bulunan Kocaelispor'un ise farklı skorla galip gelmesi halinde ise bu kez de Bursaspor, en kötü ihtimalle Adanaspor'un önüne geçecek ve bu varyasyonda da ligde kalabilecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ümraniyespor, Bandırmaspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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