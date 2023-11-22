Bursaspor İnfo Yatırım, Telekom Baskets'i mağlup etti

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu 4. hafta mücadelesinde Bursaspor İnfo Yatırım, konuk olduğu Almanya'nın Telekom Baskets takımını 92-82 yendi.

Bonn kentindeki Telekom Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-19 önde tamamladı. İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Bursaspor İnfo Yatırım, devre arasına 44-42 üstün girdi.

Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği 73-68 önde bitiren Bursa ekibi, son bölümde iyi savunma yaparak aradaki skor farkını açtı ve karşılaşmadan 92-82 galip ayrıldı.

David Michineau 20 sayı ve 4 asist, David Mutaf 19 sayı, Anthony Brown 18 sayı ve 7 asist, Michael Young 18 sayı ve 4 ribauntla Bursaspor İnfo Yatırım'a galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sonuçla Bursaspor İnfo Yatırım, gruptaki 3. maçında ilk galibiyetini elde etti. Telekom Baskets ise 4. karşılaşmasında 2. kez kaybetti.