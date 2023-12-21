Bursaspor İnfo Yatırım, Hapoel Holon'u deplasmanda yendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, F Grubu'nda İsrail'in Hapoel Holon takımını deplasmanda 75-74 yendi. Bursa temsilcisi, son sırada yer alarak organizasyona veda etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, F Grubu'nda İsrail'in Hapoel Holon takımını deplasmanda 75-74 yendi.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 19-10 geride geçen Bursa temsilcisi, devreye de 36-28 mağlup durumda girdi.

Maçın üçüncü çeyreğini de 60-55 geride tamamlayan Bursaspor, karşılaşmanın dördüncü periyodunda iyi bir oyunla farkı eriterek müsabakadan 75-74 galip ayrıldı.

Dört takımın da 9 puanla tamamladığı grupta Bursaspor İnfo Yatırım, son sırada yer alarak organizasyona veda etti.