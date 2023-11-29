Bursaspor İnfo Yatırım, Hapoel Holon'a mağlup oldu
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, İsrail'in Hapoel Holon takımına 93-74 mağlup oldu. İlk çeyreği önde geçen Bursaspor İnfo Yatırım, ikinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Hapoel Holon karşısında galibiyet elde edemedi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasından ertelenen maçta Bursaspor İnfo Yatırım, İsrail'in Hapoel Holon takımına 93-74 mağlup oldu.
Bosna Hersek'te oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 24-21 önde geçen Bursaspor İnfo Yatırım, soyunma odasına 45-42 üstün gitti.
İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan İsrail ekibi, son çeyreğine 64-62 önde girdiği mücadeleden 93-74 galip ayrıldı.
F Grubu'nda lider durumdaki Hapoel Holon üçüncü galibiyetini alırken, son sıradaki Bursaspor İnfo Yatırım üçüncü mağlubiyetini yaşadı.